Gaming kan få konsekvenser for rygg, skuldre og søvn. Slik unngår barnet ditt belastningsskader.

Ensomhet under pandemien fører til mer gaming blant unge. Det kan få konsekvenser for rygg, skuldre og søvn. Her er alt du bør vite om gaming og ergonomi.

Mange barn og unge sitter timevis foran spill-PC-en i løpet av en uke. Det finnes et stort utvalg spillmøbler på markedet. Dyrest er ikke nødvendigvis best. Foto: Geir Amundsen

Nå nettopp

Antall barn og unge som spiller dataspill har økt år for år, og tall fra Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2020 viser at nesten alle (86 prosent) 9-18-åringer spiller dataspill.

Ett av funnene i undersøkelsen viser at ensomhet under pandemien har gjort at flere barn enn før tyr til gaming. Stengte skoler og fritidstilbud kan være en av årsakene.