Har datteren vondt i magen, eller er hun bare skulkesyk? Dette bør moren ikke gjøre.

En bekymret mor lurer på om datteren bare er skulkesyk. Psykologen gir råd om hva hun skal og ikke skal gjøre.

Det høres ikke ut til at fraværet på skolen er så stort at det er virkelig bekymringsfullt. Det betyr at dere kan bruke tid på å finne ut hva som plager henne, skriver psykologen. Illustrasjon: Sergio Membrillas

27. mai 2021 07:00 Sist oppdatert 7 minutter siden

Spørsmål: Datteren vår går på småskolen og er kanskje skulkesyk. Hun sier ofte at hun har vondt i hodet, magen, halsen eller lignende. Når vi henter henne på skolen, er hun helt fin, men insisterer på at hun var syk. Dette har skjedd flere ganger i måneden den siste tiden. Vi vet ikke om hun sier hun er syk fordi hun heller vil være hjemme eller om det er fordi hun ikke trives på skolen. Vi har ikke oppfattet på noen måte at hun mistrives, heller ikke lærerne. Magefølelsen sier at hun finner på ting. Dette er veldig vanskelig og vi trenger hjelp.

Les psykologens svar:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn