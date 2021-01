Ros på feil måte kan svekke barnas selvtillit. Her er den rette måten rose på.

Å gi ros på feil måte kan svekke barnets selvstendighet og selvtillit.

Foto: João Fazenda / The New York Times

Paul L. Underwood

Nå nettopp

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Her er en redigert versjon for Aftenpostens abonnenter.

Oversettelse: Tekstgården