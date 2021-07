Nå får barn lov til å kjøre fortere med båt

Endelig får Erland (11) kjøre båt alene, og han kan kjøre fort. Nylig kom en ny regel for barn som kjører båt.

Erland har nylig fått lov til å kjøre båten selv. Lillesøster Emelie liker å sitte på. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Erland har ventet og ventet denne sommeren. Han har en egen jolle (en liten båt), men han har ikke fått lov til å kjøre den alene.

– Foreldrene mine var redd for at hvis jeg kjørte for fort, kunne jeg blitt stoppet av politiet og få bot, sier Erland.

