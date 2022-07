Mor og far har helt forskjellig oppdragerstil. Ulikheten kan faktisk være en fordel.

Far er den mer autoritære og utålmodige, mens moren er trøstende, trygg og tålmodig.

24 minutter siden

Spørsmål:

Hei, vi har to barn under fem år og venter straks det tredje. Jeg opplever at pappaen og jeg har litt forskjellige oppdragerstiler. Han er den mer autoritære og litt utålmodige, men finner på mye lek og sprell, mens jeg er den trøstende, trygge og tålmodige. Jeg leser mye om moderne barneoppdragelse – han mener barna blir for myke av for myk oppdragelse.