Slik unngår du å bli paralysert av gjøremål

Hjernen kan oppfatte listen med gjøremål som en trussel. Slik kan du likevel få ting unna.

07.01.2023 10:00

Hvorfor er det slik at du føler deg minst egnet når du har mest å gjøre? Denne følelsen av hjelpeløshet ser alltid ut til å melde sin ankomst når du har tusen ting på listen, og alle haster like mye. Eller den dukker opp når du har én stor og viktig oppgave foran deg, og du ikke aner hvor du skal begynne.

I stedet for å jobbe seg logisk gjennom listen eller gå langsomt løs på den monstrøse oppgaven bit for bit, oppfører hjernen seg som en kanin som akkurat har fornemmet at det er en hund i hagen – den bråstopper.

