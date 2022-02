Hvordan bli robust i tøffe tider

Resiliens er evnen til å tåle en støyt. Foreldre sliter mer enn barna i pandemitider, mener ekspert.

Jane E. Brody Spaltist i The New York Times

Nå nettopp

Jeg kjenner mange som venter – noen tålmodige, andre ikke – på at livet skal gå tilbake til normalen. Vi lengter etter dagen når vi igjen kan leve uten frykt for et dødelig virus som lurer i skyggene. Viruset har ført til avlyste selskaper og kulturarrangementer og hindret oss fra å reise og ha en normal skolehverdag. Milepælene i livet som vi har mistet, får vi ikke tilbake.

Mange er fortsatt lammet av fortvilelse over å ha mistet sine kjære eller over å ha mistet jobben, kundegrunnlaget, boligen, inntekt og til og med søvnen. Hvordan kan vi takle alle disse hindringene?