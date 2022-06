La deg inspirere av 90-tallet, og ta en mobil-detox i sommer

Skjermbruk forstyrrer både de indre og de ytre samtalene våre. Bruk hodet og naturen i stedet for skjermen i sommer.

23 minutter siden

For mange av oss er det blitt en vane å plukke opp mobilen så fort det oppstår en pause i aktivitetene våre. Vi blir ikke sittende og se ut av vinduet når kollegaen vår går for å hente noe hen har glemt til møtet. Vi ser i stedet ned på vinduet mot den digitale verdenen. Skjermen fyller deg med stimuli utenfra og lukker muligheten for det som kan oppstå innenfra.

Du husker sikkert den romantiske komedien «Pretty Woman» fra 1990. 90-tallets Askepott-historie, med Julia Roberts og Richard Gere i hovedrollene som henholdsvis prostituert og forretningsmann.