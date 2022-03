Birgitte Lange er leder for Redd Barna i Norge. Hun sier at de aldri før har opplevd at så mange barn vil hjelpe.

– Vi er utrolig glad for alle barn som samler inn penger.

Hva gjør dere med pengene dere får inn?

– Redd Barna har folk som jobber for oss i Ukraina og i landene rundt. Pengene som er samlet inn, blir brukt til det som trengs aller mest nå, sier Lange.

Det blir brukt til: