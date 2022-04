Svangerskap er en stresstest for fremtidig hjertehelse

– Kvinner som har hatt svangerskapskomplikasjoner bør følges opp tettere etter fødsel, mener overlege og professor.

Overvekt og røyking er kjente risikofaktorer for dårligere hjertehelse, men mye tyder på at morkakesvikten i svangerskapet i seg selv kan sette i gang eller forsterke uheldige hjerte- og kar-assosierte forandringer, opplyser overlege.

10 minutter siden

Visste du at hjertet til en som er gravid slår 30–50 prosent mer i minuttet og øker frem til fødsel? Det er bare ett av krafttakene hjertet tar for å forberede kroppen på å bære frem et nytt menneske.

Et svangerskap betegnes som en stresstest på senere hjertehelse, og graviditet kan avdekke risiko for hjerte- og karsykdommer.