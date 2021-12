Ole-Petter Hagfors (57) leter etter en livspartner. Fem råd som kan hjelpe menn å få dater.

Menn strever også med å finne kjærligheten, ifølge ekspertene.

Ole-Petter Hagfors (57) fra Drøbak trives godt på kjøkkenet, men han skulle helst hatt en å lage mat til. Siden han ikke møter så mange single via jobb og venner, er han på Tinder, Happn og Facebook Dating.

Etter at Ole Petter Hagfors ble singel for fire år siden, har han gått hardt inn for å finne seg en livspartner. Han har møtt mange kvinner på kaffe- og turdater uten at det har ledet til noe seriøst.

I artikkelen om Monica Fjeld (49) snakket psykologene Peder Kjøs og Frode Thuen om kvinners markedsverdi. De mente at den synker når de blir eldre. I tillegg sier de at en del kvinner er urealistiske med tanke på egen markedsverdi og har for høye krav. Hagfors misliker begrepet markedsverdi.