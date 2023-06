Ny traumebehandling testes ut: Nå skal foreldre selv kunne behandle barna sine

En ny metode skal gi traumeutsatte barn og unge hjelp tidligere.

Ny pilotstudie testet ut i Norge. Bildet er et illustrasjonsfoto.

01.06.2023 11:00 Oppdatert 01.06.2023 11:54

Noen foreldre opplever at ens barn strever med et traume, samtidig som ventelistene for psykologhjelp er lange.

Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) tester nå ut en metode som skal gjøre foreldrene i stand til selv å hjelpe det traumeutsatte barnet.