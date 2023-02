Statistikken er klar: Dette var de mest populære navnene i 2022

Vi har snakket med fire mødre som valgte ett av toppnavnene til sitt barn i fjor.

Nora/Norah/Noora og Jakob/Jacob og Noah/Noa troner navnelisten for 2022.

01.02.2023 08:07 Oppdatert 01.02.2023 08:48

Nora/Norah/Noora topper listen over mest populære jentenavn i fjor. Tett etter følger Emma og Olivia.

For guttene er Jakob/Jacob og Noah/Noa som deler førsteplassen på fjorårets liste. På tredjeplass finner vi navnet Emil.

Det kommer frem i den ferske statistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nora har hatt en liten nedgang fra året før, men ligger fortsatt på topp. Jakob har imidlertid gjort et byks fra 9. plass i 2021, til delt førsteplass med Noah som det mest populære guttenavnet i 2022.

Regjerer i toppen

– Både Nora og Emma har vært populære en stund og har mer eller mindre konkurrert om førsteplassen siden 2012, forteller seniorrådgiver Anders Sønstebø i en pressemelding.

Jakob fikk et oppsving på midten av 1990-tallet. Med årets (delte) førsteplass, er dette fjerde året Jakob havner på topp siden 2017.

Noah på sin side har ikke tradisjonelt vært spesielt populært i Norge, men skjøt fart ved millenniumskiftet og tok førsteplassen for første gang i fjor.

– Selv om Noah nærmest har vært et ikke-eksisterende navn i Norge før år 2000, så har det lenge vært et kjent navn – både gjennom Bibelen og gjennom impulser fra utlandet, sier Sønstebø.

Oskar/Oscar ute av topp-ti

Iben hadde sitt første år på topplisten i fjor. Sara har siden år 2000 klatret opp og ned på topplisten hvert år, bortsett fra i 2019.

Theodor var på 10. plass i 2019 og har dermed sin andre runde på topplisten i navnestatistikkens historie. Da Theodor kom inn, falt Oskar ut. Han falt ut av topplisten etter ti år, og fra annenplass året før.

– Oskar er et navn som har vært svært populært de siste årene, men som falt med 19 prosent fra 2021 til 2022. Det blir spennende å følge med på dette navnet videre, sier Sønstebø.

Dette var de mest populære jentenavnene:

1. Nora/Norah/Noora

2. Emma

3. Olivia

4. Ella

5. Sofie/Sophie

6. Leah/Lea

7. Frida

8. Iben

9. Sofia/Sophia

10. Sara/Sarah/Zara

11. Maja/Maya/Maia

12. Ingrid

13. Alma

14. Selma

15. Emilie

Dette var de mest populære guttenavnene:

1. Jakob/Jacob

1. Noah/Noa

3. Emil

4. Lucas/Lukas

5. Oliver

6. Isak/Isac/Isaac

7. William

8. Filip/Philip/Fillip/Phillip

9. Aksel/Axel

10. Theodor/Teodor

11. Ludvig/Ludvik

12. Oskar/Oscar

13. Liam

14. Johannes

15. Elias

Line Bredrup Petersen og datteren Frida Sofie.

Line Bredrup Petersen

Frida Sofie (Frida - 7. plass, Sofie 5. plass)

– Vi valgte Frida Sofie for vår datter. Frida fordi vi synes det er fint. Jeg som er barn av 90-tallet, husker «Frida med hjertet i hånden» (TV-serie, red.anm.) veldig godt. Sofie er oppkalling etter min oldemor. Jeg er stor fan av oppkalling etter familie, og hvis vi skulle få et barn til, kommer vi til å gjøre det samme. Røtter er fint og viktig. Jeg hadde valgt Sofie uavhengig av popularitet.

Rikke Marthinsen og Oscar.

Rikke Marthinsen

Oskar (12. plass)

– Vi valgte navnet fordi tippoldefedrene til barna våre het Oskar. Altså både på min og på samboerens side. Siden navnet har en betydning for oss, i tillegg til at vi liker det, synes jeg ikke det gjør noe at det er populært. Når det er sagt, hadde vi nok ikke valgt det hvis det bare var fordi vi synes det er fint.

Karoline Mørch Lilledrange og datteren Sofie.

Karoline Mørch Lilledrange

Sofie (5. plass)

– Vi ønsket et kort og navn som er enkelt å uttale. Samtidig tenkte vi at vi ikke ønsket et som ikke var superpopulært. Vi valgte Sofie siden vi har få i vår omkrets med det navnet. At det er på topp nå er jo bare vittig siden vi tenkte det var de litt unike eller gammeldagse navnene som skulle være in nå. Så da får hun tåle å bli «Sofie M.» i klassen.

Kjersti Eggen Lægreid og Oskar.

Kjersti Eggen Lægreid

Oskar (12. plass)

– For vår del falt valget på Oskar fordi min avdøde farfar het det. Tenkte ikke noe særlig over at det er et populært navn da vi bestemte oss, men synes det er gøy at det er en del eldre navn som har begynt å komme tilbake.

Regionale forskjeller

Dette er de mest brukte jente- og guttenavnene i hvert fylke i fjor:

Oslo: Sofia, Mohammad

Rogaland: Sara, Emil

Møre og Romsdal: Anna, Noah

Nordland: Nora, Isak

Viken: Olivia, Noah

Innlandet: Aurora, Emil

Vestfold og Telemark: Nora, Emil

Agder: Emma, Lucas

Vestland: Ella, Emil

Trøndelag: Selma, Emil

Troms og Finnmark: Emma, Jakob

– På fylkesoversikten for gutter ser vi at Emil er på topp i hele fem fylker, til tross for å havne på en 3. plass på landsbasis. Blant jentene er det litt mer variasjon mellom fylkene, men Ella og Nora er begge på topp i to fylker hver, kommenterer Sønstebø.

Sveriges mest populære navn

I Sverige er det navnene Astrid og William som troner listene over de mest populære jente- og guttenavnene. Det viser den årlige oversikten til Sveriges statistiske byrå, SCB, som ble sluppet tirsdag.

Astrid er en ny favoritt for jentebarn i nabolandet. Det kom på topp-ti listen først i 2017, og er nå altså det mest populære for første gang. Astrid overtar førsteplassen etter Alice, som har toppet listen i seks år på rad.

William har vært blant de ti mest populære navnene hvert år siden 1999 og har toppet listen ni ganger.

En overraskelse på guttesiden er navnet Nils. Det havner blant topp-ti for første gang siden SCB begynte å publisere navnestatistikk i 1998.

Jentenavnene Ronja og Leona, og guttenavnet Ture, økte mest i popularitet i nabolandet i fjor.

Topp-ti listene i Sverige

Jenter:

Astrid Maja Alma Vera Freja Leah Ella Alice Selma Lilly

Gutter: