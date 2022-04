Ukrainske Sofia har fått en ny «storesøster» i Norge

Sofia og familien kom til Norge med bare noen ting i en plastpose. Nå har hun fått nye venner og en ny skole.

Sofia (11) har vært i Norge i litt over en måned. Hun er mye sammen med June (15), som hun bor hos.

51 minutter siden

«Jeg heter Sofia, og jeg er 11 år. I februar angrep Russland landet mitt. Byen min ble bombet. Vi måtte flykte fra eksplosjoner, og det var skummelt. Vi dro til Norge. Jeg savner vennene mine og byen min veldig. Men jeg håper at jeg kan få mange gode venner her.»

Sofia leser opp hjemmeleksen sin. Denne dagen har hun hatt første skoledag i Egersund, der hun bor nå.

– Det var veldig annerledes. Det er ikke så strengt som på skolen i Ukraina, her er det mer friminutt. Alle smilte og tok meg godt imot, forteller Sofia.

Sofia gleder seg til å få nye venner på den nye skolen i Egersund.

Måtte flykte

En morgen da Sofia og tanten gikk til butikken i slutten av februar, hørte de bomber.

Senere den kvelden satt Sofia i bilen på vei ut fra hjembyen Odesa, sammen med moren, tanten, lillesøsteren, fetteren og kusiner.

Reisen til Norge tok flere dager. Nå bor de to ukrainske familiene hos en venninne av Sofias tante.

Sofia, lillesøster Yeva (foran), fetteren Ivan og norske June har bodd sammen i en måned nå.

Sofia har tatt mange bilder og filmer underveis på reisen til Norge. – Lillesøsteren og fetteren min er for små til skjønne hva som skjer. Men når de blir større, kan de se bildene og forstå mer, sier hun.

Trives i Norge

Over halvparten av alle barn i Ukraina har flyktet fra hjemmet sitt siden krigen startet. Sofia snakker med vennene på sosiale medier. Én er på vei til USA, en annen er i en flyktningleir i Tyskland, og én er i Nederland.

Hvordan er det i Norge, synes du?

– Det er veldig fin natur overalt. Alle smiler, det er mest uvant. Og alle vil ta vare på oss, sier Sofia.

Hun er mye sammen med June (15), som hun bor hos. De har laget Tiktok-danser, tegnet og spilt fotball i hagen.

I starten tok June henne med på kjøpesenteret og lot Sofia velge hva hun ville ha.

– Jeg ville at hun skulle tenke på noe annet enn det som har skjedd, forteller June.

June og Sofia tegner sammen. June er blitt litt som en storesøster for Sofia.

Pakket en plastpose

Da de skulle reise, fikk alle bare lov til å pakke én plastpose hver. Sofia pakket tegnesaker, perler, en bok og noen få andre ting.

Dette er tingene Sofia pakket med seg da familien flyktet til Norge.

Hva savner du mest med hjemlandet?

– Pappa, sier Sofia og blir litt trist.

Ukrainske menn får nemlig ikke lov til å reise, de må bli i Ukraina og kjempe for landet sitt. Sofia snakker med pappaen på telefon hver dag. Han sier at de bare må være rolige, og at det vil gå bra.

Sofia er veldig glad i å tegne. Denne tegningen har hun laget på Ipaden.

Sofia vet ikke når hun kan reise hjem til Ukraina.

Hva drømmer du om nå?

– At det blir slutt på krigen, og at jeg kan dra til Disneyland i Paris. Mamma har sagt at når krigen er ferdig, så skal jeg få hund!

June, Sofia og Ivan spiller fotball i hagen.

Dalane Tidende har også skrevet om Sofia og familien.

Denne saken gikk i trykk 1. april.