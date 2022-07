Har ferien klusset til søvnrutinene? Slik kan barnet hente seg inn igjen før hverdagen begynner.

Viktig at barnet ikke legges tidligere, sier eksperten.

Det er mulig å få tilbake døgnrytmen før skole- og barnehagestart.

12 minutter siden

Trege morgener og lange, lyse kvelder hører sommerdagene til. Da er det fort gjort av søvnrutinene sklir ut.

– Det er vanlig at søvnrutinene endres i ferien for både store og små. Det trenger ikke nødvendigvis være et problem, sier Kornelia Beiske.