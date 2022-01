Sliten, sur og syk? Lag deg bærekraftige nyttårsforsetter i år.

Har du begynt den sedvanlige småkjeftingen på deg selv? Gå for prioritering i stedet for mer press når du lager målsettinger for det nye året.

Nå nettopp

Ønsket om å bli en «bedre» mamma eller pappa er en gjenganger i terapirommet hos meg. Det handler om å bli mindre sint og mer tålmodig. Å ha mindre stress og mer kvalitetstid.

Mange tenker at løsningen er å skjerpe seg. Å strekke seg enda lenger. Denne typen samtaler har jeg ofte: