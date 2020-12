Foreldreliv Motivasjon Overivrige idrettsforeldre risikerer å ødelegge barns idrettsglede

Har du innerst inne en drøm om at barnet ditt skal bli banens beste? Her er rådene til foreldre som er bekymret for at barna ikke trener nok eller godt.

Jacob E. Osterhout Forfatter

19 minutter siden

Denne artikkelen har vært publisert i The New York Times. Aftenposten publiserer utvalgte artikler fra The New York Times eksklusivt for abonnenter.

Oversettelse: Totaltekst