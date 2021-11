Lider du av «mammasomnia»? Du er ikke alene.

Det finnes råd mot søvnløshet for foreldre.

Jessica Grose Skribent i The New York Times

Hver natt skjer det samme hjemme hos meg. Mannen min sovner uten anstrengelse, noen ganger mens vi ser på TV i sengen, og før han har tatt av seg brillene. Jeg, derimot, har et omfattende avslapningsritual der jeg må lese litt i en god og beroligende bok og ha hvit støy på øret. Selv etter det kan det ta flere timer før jeg er i drømmeland.

Selv om det ikke er hans feil at han har et godt sovehjerte, gjør det meg rasende. Hvordan våger han å ligge der og dure rolig og fornøyd mens jeg vrir meg rundt under dynen som en hund for å finne en god liggestilling?