«Ghostet» av en venn? Slik kommer du deg videre. «Ghosting»Når noen slutter å kommunisere uten varsel eller forklaring. skjer ikke bare når man dater. Slik kommer du deg videre hvis det skjer med deg.

06.05.2023 08:00

Da jeg var i slutten av tyveårene, kuttet en av de nærmeste vennene mine kontakten. Vi hadde møttes da vi studerte, og begynte å gli fra hverandre da vi var ferdige.

Jeg har prøvd ikke å dvele for mye ved tiden da vennskapet vårt tok slutt, men for litt siden fant jeg frem den siste e-posten jeg sendte ham for tolv år siden: