Vi erkjenner ikke den enorme krisen samlivsbrudd kan være i et barns liv

På tide å vie skilsmissebarna mer oppmerksomhet.

14.02.2023 07:45

De siste ukene har søkelyset vært rettet mot skilsmissebarna. Regjeringen har varslet et forslag til revisjon av barneloven, hvor det vurderes endringer i bestemmelsene om i hvilken grad delt bosted skal være norm der saker om barnefordeling går til rettslig behandling. I den anledning har både psykologer og andre uttalt seg i Morgenbladet om hvordan det er for barn å ha to hjem.

Psykolog Sissel Gran etterlyser i samme avis mer oppmerksomhet rundt hvilke emosjonelle kostnader samlivsbrudd har for barna. Det gjør jeg også. Det er som om vi tenker at alt som er vanlig, automatisk er greit. Men selv om det å være et skilsmissebarn i dag ikke er like skamfullt som det kanskje var før, er ikke barnas smerte noe mindre. Nettopp dét at det er så vanlig gjør kanskje at vi undervurderer den enorme krisen samlivsbrudd kan være i et barns liv.

