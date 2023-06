Ikke forvent at ferien med mine-og-dine-barn skal gjøre dere til én familie

For de fleste er det når man forsøker å slå to halve familier sammen og forventer at man skal bli én stor og lykkelig familie, at problemene starter.

Skal du på ferie med ny kjæreste og mine og dine barn? Det må du gjerne gjøre, men husk at det alltid er godt å komme hjem etter en lang reise, og at en vellykket ferie ikke betyr at dere er blitt én familie.

For mange av oss voksne som er alene med barna våre, kan familiedrømmen raskt vekkes når vi møter en ny partner. Vi vil være en gjeng, en familie. Mange sier at de ønsker en ny familie for barnas skyld. Det er nok ønsketenkning i de fleste tilfeller.