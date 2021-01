Foto: Tim Lahan / The New York Times

24. jan. 2021 18:00 Sist oppdatert 6 minutter siden

Mange foreldre frykter barnas raserianfall. Det er ikke rart, når vi vet hvor stressende og slitsomt et raserianfall kan være. Det er ikke bare barna som forandrer seg – et raserianfall kan få oss foreldre til å si eller gjøre ting vi angrer på senere, som å skrike til barnet, eller enda verre, gi etter.

Heldigvis er det mulig både å avverge mange av raserianfallene før de begynner, og opptre rolig og konstruktivt når sammenbruddet er et faktum. Det du trenger, er en god plan.

Paul L. Underwood har skrevet denne artikkelen for The New York Times. Rådene i saken er basert på samtaler med fire barnepsykologer.

1. Vit at småbarns raserianfall er helt normalt

Rundt 85 prosent av alle to- og treåringer får raserianfall, forteller psykolog Michael Potegal som forsker på raserianfall.

De første raserianfallene kommer vanligvis når barna er 12 til 15 måneder gamle, ifølge den amerikanske skolepsykologforeningen. Anfall forekommer hyppigst blant barn i alderen 1,5 til 2,5 år og fortsetter frem til barnet er rundt 4 år.

Hvorfor er det slik?

De minste barna mangler både fysikken, motorikken og språket de trenger for å få det de vil. Det kan forståelig nok være frustrerende. Ifølge psykologene Daniel J. Siegel og Tina Payne Bryson har barn i denne alderen ennå ikke evnen til å tenke logisk og bruke språket til å uttrykke seg.

De lever helt og holdent i nuet. Derfor klarer de ikke å forholde seg til beskjeder om at noe er farlig eller at dere har dårlig tid.

2. Pass på at barnet er på et trygt sted

Det kan høres ut som en selvfølge, men hvis barnet står i fare for å skade seg selv, andre eller ødelegge noe, bør du rolig og bestemt flytte det til et tryggere sted. Dette gjelder også hvis dere er i butikken eller på kafé.

– Det kan hende at du blir både slått og sparket. Likevel må du beholde fatningen. Gjør det du må for å løse situasjonen uten å bli sint eller ta til tårene, sier psykolog Ellen Braaten ved Harvard-universitetet.

Når du har fått barnet til et trygt sted, kan du prøve andre metoder for å sette en stopper for raserianfallet.

Det er mye vanskeligere for barnet å roe seg ned hvis du ikke er rolig. Foto: Shutterstock

3. Når anfallet kommer, hold deg så rolig som mulig

Du som forelder skal være termostaten, ikke termometeret. Det sier Rebecca Schrag Hershberg, som er klinisk psykolog og har skrevet guide til hvordan overleve raserianfall.

– Målet ditt er å få temperaturen tilbake til normalen, sier hun.

Det er mye vanskeligere for barnet å roe seg ned hvis du ikke er rolig. Minn deg selv på at raserianfallet egentlig ikke er rettet mot deg.

Det er ikke din skyld at barnet har et raserianfall, men det er ditt ansvar å hjelpe henne ut av det.

Stopp opp og prøv å trøste så godt du kan. Pust med magen. Tell til ti hvis det hjelper.

Hvis du synes det er vanskelig å beherske deg, kan du prøve å merke deg hvorfor. Er det på grunn av omstendighetene (for eksempel at barnet får raserianfall en morgen du er ekstra stresset), eller kanskje på grunn av dine egne erfaringer fra barndommen («mamma lot meg aldri holde på sånn»)?

4. Tenk på hva den egentlig grunnen til raserianfallet kan være

– Et raserianfall er egentlig barns måte å fortelle deg noe på som de ikke får sagt på annet vis, sier Braaten.

Kanskje hun er sulten, sliten, syk eller rett og slett bare frustrert over at hun ikke får viljen sin.

Noen ganger er det lett å se hva det egentlige problemet er og løse det. For eksempel ved å ta en pust i bakken eller finne frem noe å spise.

Da er det verre med de raserianfallene som ikke synes å ha en konkret årsak, men som utløses av ren frustrasjon. For eksempel over at du har nekte barnet å løpe midt i gaten eller leke med biffknivene.

I slike tilfeller bør du først sørge for at barnet er trygt. Så fortelle henne at du forstår hvorfor hun er sint. Etterpå kan du forsøke deg på en eller flere av de velprøvde metodene som omtales videre her.

De første raserianfallene kommer vanligvis når barna er 12 til 15 måneder gamle. Foto: Shutterstock

5. Bruk verktøyene dine

Det finnes ingen idiotsikker metode som stopper alle typer raserianfall hos alle barn. Ekspertene anbefaler at du lærer deg flere teknikker som kan dempe raserianfallet.

Snakk med rolig stemme. Tilby barnet en klem eller å holde ham. Vis omtanke og kjærlighet. Det kan virke beroligende på et barn som er opprørt.

Avled, avled og atter avled. Har storesøster tatt fra ham en leke, kan du prøve å stoppe raserianfallet ved å gi ham en annen leke. Avledningsmanøvre fungerer ofte best på de yngste barna, siden de glemmer fort.

Foreslå at barnet gjør noe som roer ham ned. Dette krever litt ekstra planlegging, men litt eldre barn kan lære seg teknikker som å puste dypt inn og ut eller telle til ti. Når de får raserianfall, kan du be dem om å prøve det.

Overse hele raserianfallet. Bli i rommet og vær tilgjengelig, men nekt å forholde deg til hylingen og gråtingen. Fokuser heller på å hjelpe barnet med noe annet han trenger.

– Hyler barnet fordi hun ikke får lov til å ha på seg favorittantrekket? Da kan du overse sutringen og likevel hjelpe med å ta på skoene. Med eldre barn fungerer det spesielt godt å overse raserianfallet hvis du samtidig kan rette positiv oppmerksomhet mot god oppførsel. For eksempel kan du rose barnet hvis det fortsatt gråter, men har sluttet å trampe i gulvet, sier Vasco Lopes, amanuensis i klinisk psykologi ved Columbia University.

Ta en veldig kort «timeout». I denne sammenhengen innebærer en timeout at du forteller barnet med rolig stemme at du kommer til å vente til hun roer seg ned og at du gjerne vil fortsette å prate når hun har gjort det. Denne metoden er spesielt nyttig når du selv føler at det blir litt mye.

6. Ikke bebreid barnet for anfallene

Legg raserianfallet bak deg straks det er over. Motstå trangen til å bebreide barnet for raserianfallet i etterkant.

Yngre barn husker kanskje ikke engang at de har hatt et raserianfall, eller de forstår ikke hva du snakker om, mens eldre barn kan bli så skamfulle at de får et nytt raserianfall.

Hvis du mener at det er nødvendig å snakke om det som har skjedd, bør du vente til barnet har roet seg ned. – Men samtalen må være kort og konstruktiv, og ikke handle om å gjenoppleve raserianfallet og snakke negativt om det, sier Lopes.

Merk deg hvilke situasjoner som utløser raserianfall hos akkurat ditt barn og forsøk å unngå dem. Foto: Shutterstock

7. Vær forberedt på hva som kan utløse anfall

Sannsynligheten for at barnet skal få raserianfall, er størst på formiddagen og sent på ettermiddagen.

– Mange av oss får jo en liten nedtur på disse tidene på dagen, sier Michael Potegal.

Det er på disse tidspunktene at for eksempel alzheimer-pasienter er mest irritable, spedbarns kolikksmerter får en topp og kontorarbeidere trekker mot kaffemaskinen.

Småbarn takler spesielt dårlig å være slitne eller sultne. Forbered deg ved å ta med noe å spise når dere skal ut. Legg handleturen til tidspunkter da barnet vanligvis sover.

Vær på vakt for tidlige tegn på at et raserianfall er på vei, som at barnet er sutrete eller urolig.

Merk deg hvilke situasjoner som utløser raserianfall hos akkurat ditt barn og forsøk å unngå dem. Hvis det alltid blir bråk når dere skal gå fra lekeplassen, kan du legge en plan med barnet på forhånd, som å tilby litt å spise i bytte mot at barnet blir med uten protester.

Du må følge planen du la frem for barnet og ikke gi etter og la barnet få kjeksen selv om ting ikke går som planlagt. Klarer du ikke dette, risikerer du et nytt raserianfall neste gang dere skal gå fra lekeplassen.

Sist, men ikke minst må du ikke glemme å forsterke god oppførsel med ros.

8. Tenk på hva som kan hjelpe deg og barnet

Det kan hjelpe å henge opp synlige huskelister og planer for dagen slik at barnet vet hva som skal skje. Særlig kan dette være til hjelp hvis barnet ofte slår seg vrang under de daglige rutinene.

Oppførsel du vil forsterke, som når barnet bruker potten eller rydder på plass lekene selv, kan du belønne med fine klistremerker på et eget ark.

Hvor mange ganger om dagen har barnet ditt raserianfall? Foto: Shutterstock

9. Når bør du være bekymret?

Det er helt normalt at barna får raserianfall. Men rene sammenbrudd kan være tegn på et mer alvorlig, underliggende problem.

Ifølge Michael Potegal bør foreldre vurdere å søke profesjonell hjelp hvis barnet får raserianfall fem til ti ganger om dagen, eller har raserianfall som ofte varer lenger enn ti minutter. Eller der barnet er spesielt aggressivt og går løs på ting rundt seg.

Vasco Lopes legger til at innen barnet når barnehagealder, bør han eller hun normalt ikke ha raserianfall oftere enn omtrent én gang i uken.

Hvis du er bekymret for raserianfallene til barnet ditt, kan du be fastlegen om å henvise dere til en spesialist, for eksempel en barnepsykolog.

Når barn har hyppige eller kraftige raserianfall, kan det skyldes en underliggende psykologisk årsak.

Noen ganger skyldes raserianfallene at barnet har en psykisk lidelse, for eksempel angst eller depresjon, noe som ikke alltid er lett å fange opp hos små barn. Barn som blir veldig engstelige i bestemte situasjoner, kan uttrykke uroen sin gjennom raserianfall, forklarer Michael Potegal.

– Skolevegring er et klassiske eksempel. Dere setter dere i bilen for å kjøre til skolen, og så: pang! Totalt sammenbrudd.

Hvis du er redd for at raserianfallene til barnet ditt skyldes underliggende psykiske problemer, er Rådet for psykisk helse, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) og lokal helsestasjon steder man kan hente råd og få hjelp.

Hyppige eller kraftige raserianfall kan også skyldes et underliggende fysiologisk problem.

Michael Potegal behandlet en gang et barn der raserianfallene sammenfalt med at barnet hadde smertefulle sure oppstøt (refluks), og mange foreldre opplever raserianfall i perioder der barna sliter med fordøyelsen.

