Du er ikke utbrent eller deprimert. Følelsen du har hatt under pandemien har et annet navn.

Det er ikke utbrenthet, for vi har energi. Det er ikke depresjon, for vi føler ikke at alt er håpløst.

Mange strever med de følelsesmessige påkjenningene som pandemien fører med seg. Illustrasjon: Manshen Lo / The New York Times

Adam Grant Psykolog og forfatter

20. juni 2021 19:00 Sist oppdatert 15 minutter siden

Det tok tid før jeg la merke symptomene vi hadde felles. Flere venner nevnte at de hadde vansker med å konsentrere seg. Folk på jobben sa at de ikke gledet seg til 2021, selv med vaksinering i sikte.

Noen satt oppe og så filmer de kunne utenat. Og i stedet for å sprette opp klokken seks, lå jeg og spilte Wordfeud til klokken syv.

