Sexpress: 10 ting du bør snakke med tenåringen om

Snakk om sexpress med barna fra de er elleve år, mener eksperter.

Det er mange måter å si nei på, ifølge sexolog Live Mehlum. – Snakk med ungdommen din om hva et seksuelt samtykke egentlig er, oppfordrer hun.

Nå nettopp

Vi bør legge grunnlaget for en naturlig prat om kropp og seksualitet mens barna går i barnehagen. Da blir det mye lettere å snakke om sexpress og grenser senere, ifølge sexologisk rådgiver, sosionom og samlivsterapeut Live Mehlum. Men det er like viktig, og ikke for sent, å ta praten når de blir større, sier hun.

– Det er naturlig å begynne å snakke konkret om porno, kroppsbilde, penisstørrelse og analsex når barna er rundt elleve år, mener Mehlum.