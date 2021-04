Tærer koronaen på livet med de nærmeste? Her er ekspertenes ni råd for å unngå dårlig stemning.

Noen har fått et tettere forhold til partner og barn under pandemien. Andre har fått familielivet satt på prøve. Her er tipsene som kan dempe konfliktnivået.

Mange har aldri tilbragt så mye tid hjemme med familien som de har gjort det siste året. Det kan by på utfordringer. Foto: Shutterstock

2. apr. 2021 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Hjemmekontor og hjemmeskole har vært hverdagen for mange i over ett år. Strenge restriksjoner har satt en stopper for besøk, reiser og fritidsaktiviteter. Aldri før har vi oppholdt oss mer innenfor husets fire vegger sammen med våre nærmeste. Det kan oppleves intenst, men det finnes råd som bidrar til å bevare familiefreden.

Her er ekspertenes tips.

Ekspertene:

Kate Elin Søyland, par- og familieterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes

Helle Baadsvik, leder for familievernkontorene i Drammen og Kongsberg

Fra venstre: Kate Elin Søyland, par- og familieterapeut ved Åpen Dialog i Sandnes og Helle Baadsvik, leder for familievernkontorene i Drammen og Kongsberg. Foto: Liubov Mikheeva, privat

Baadsvik står bak tips 1, 3, 7 og 8. Søyland står bak tips 2, 3, 4, 5, 6 og 9.