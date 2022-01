Dette var de mest populære navnene i fjor

Navnestatistikken er klar: Dette ble koronababyene kalt.

De mest populære navnene i 2021 var Noah og Nora.

12 minutter siden

Saken oppdateres - se listen nede i saken

Det ble født 3000 flere barn i Norge i fjor enn det vanligvis gjør. De blir gjerne kalt koronababyer. Men de har selvsagt også fått navn. Så hva kalte nordmenn helst barna sine i fjor?

Onsdag morgen slapp Statistisk sentralbyrå den ferske navnelisten for 2021. De sier at pandemien ikke har påvirket navnevalgene.

Noah helt til topps

402 nyfødte gutter fikk navnet Noah eller Noa i 2021. Det er første gang navnet troner helt på toppen av listen.

– Noah er relativt nytt, hvert fall som motenavn. Det første året det var ti gutter som fikk navnet Noah i Norge, var så sent som i 1997, sier seniorrådgiver Anders Sønstebø i SSB i en pressemelding.

409 nyfødte jenter fikk navnet Nora i fjor. Nora var toppnavnet på jentelista allerede i 2012, og har siden ligget på 1. eller 2. plass hvert år sammen med Emma.

Også i 2021 kom Emma på 2. plass, tett fulgt av Sofie på 3. plass.

– Nora er det nest mest brukte navnet i Norge etter årtusenskiftet, etter Emma, sier Anders Sønstebø.

De mest populære jentenavnene i 2021:

1. Nora/Norah

2. Emma

3. Sofie/Sophie

4. Olivia

5. Ella

6. Sophia/Sofia

7. Maya/Maja/Maia

8. Leah/Lea

9. Frida

10. Ingrid

De mest populære guttenavnene i 2021:

1. Noah/Noa

2. Oskar/Oscar

3. Oliver

4. Lukas/Lucas

5. Isak/Isac/Isaac

6. Aksel/Axel

7. Emil

8. Phillip/Philip/Fillip/Filip

9. Jakob/Jacob

10. William

Noen nykommere på guttelisten

Isak og Aksel er nykommere på guttenes topp 10-liste. De dyttet ut Liam og Henrik fra 2020-topplisten.

Mens navn som Isak, Oskar, Aksel og Gustav er såkalte klaterer og har gjort store sprang på listen, ifølge SSB. Ludvig, Falk og Harald er andre navn som er blitt mer brukt i 2021.

Topper listen i flere fylker

Nora er på topp i hele fire fylker: Viken, Innlandet, Vestland og Trøndelag. Emma er på topp i Agder og Troms og Finnmark.

Tiril og Hedda har klatret til toppen i henholdsvis Møre og Romsdal og Nordland.

Sofia ligger på topp i Oslo, foran Hedda og Ingrid.

Selv om Noah topper listen nasjonalt, er det bare i Rogaland og Vestland fylke navnet er på 1. plass.

Emil topper listen i Møre og Romsdal, Nordland, Innlandet og Agder. I Oslo og Viken har Oskar klatret til topps.

I Oslo har Muhammad (med ulike skrivemåter) vært på toppen av listen i mange år. Nå har det falt det ned til 2. plass.

A-endinger er populært

De siste tiårene har korte navn som slutter på A, dominert jentenavnene, ifølge SSB. Slik er det fortsatt. Over halvparten av nyfødte jenter får et navn som slutter på A. Rundt 1950 var det ikke vanlig. Da fikk bare ti prosent av de nyfødte jentene, navn som sluttet med A. Den gang var det Anne, Inger, Kari osv. som dominerte.

Navn går i bølger

Hvordan vi velger navn har flere teorier. En av dem er 120-årsteorien, ifølge SSB.

Det vil si at navnene går i bølger på 100–120 år. Mange av navnene på dagens toppliste var populære navn i Norge på begynnelsen av 1900-tallet.

En annen teori om hvordan vi velger, er den såkalte «tanteteorien». Unge foreldre kaller heller opp barna sine etter olde- og tippoldeforeldre de ikke kjente, enn etter den gamle tanten de møtte i familieselskaper. Kanskje det er derfor vi ser såpass mange bibelske navn på særlig guttelisten.

Større spredning i navnevalg

Anne er det flest kvinner heter i Norge i dag, mens Jan er det mest vanlige for menn. Men SSB oppgir at det er mye større spredning i navnevalgene nå enn før i tiden. Topp-ti-listen utgjør kun 12–13 prosent av alle navnene som ble gitt i fjor. Det betyr at det gis svært mange andre navn også.

Men en ting er sikkert: Det gis færre dobbeltnavn, men flere barn får flere etternavn, ifølge SSB.

Meld deg på vårt foreldrenyhetsbrev her!