Foreldreliv Fødsel Hvorfor hadde jeg aldri hørt om keisersnittskam før jeg opplevde det selv? Sammen med smerten etter keisersnitt dukket det opp en annen ubehagelig følelse. Skuffelse.

12 minutter siden

Da jeg var gravid med mitt første barn, tilbrakte jeg mange timer i slutten av svangerskapet scrollende gjennom bilder fra fødselsfotografer. Jeg har alltid hatt en dyp fascinasjon for fødsler. Som barnelege har jeg stått i mange fødestuer gjennom årene. Likevel hender det fortsatt at jeg må tørke bort en tåre eller to når jeg er vitne til det magiske øyeblikket der en liten våt kropp blir lagt på mors bryst, når jeg hører det første skriket og ser det forelskede blikket til de nybakte foreldrene.

Og nå skulle det endelig bli min tur. Jeg ventet i spenning. Gledet meg. Fødedatoen nærmet seg, og jeg levde i stor forventning om at fødselen jeg hadde drømt om, snart skulle skje.