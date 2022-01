Det kan være positivt at barn ikke oppfører seg

Jo tryggere barna føler seg, desto enklere er det for dem å vise hvem de er – med alle sine feil og mangler. Det er bra for utviklingen deres.

Melinda Wenner Moyer Skribent, The New York Times

Nå nettopp

I høst overhørte jeg min syv år gamle datter instruere sin 76 år gamle bestefar, som hun sjelden ser, på en litt sjefete måte: «Slutt å ta bilder og legg fra deg kameraet!»

Et lite øyeblikk skulle jeg ønske at jeg kunne synke i jorden: Hvordan var det jeg oppdro barnet mitt? Jeg hadde aldri turt å snakke til bestefaren min på den måten. Er det et tegn på at jeg svikter som forelder når barnet mitt er uhøflig eller til og med trassig?