10-åringen er hard mot seg selv og andre. Er det bare å be henne ta seg sammen?

Her er det nyttig å ha to tanker i hodet samtidig, skriver psykologen.

23.05.2023 07:00

Spørsmål:

Jeg har en jente (10) som jeg opplever er hard både mot seg selv og venner, og generelt folk flest – familien intet unntak. Det har vokst frem det siste året. Venner er teite fordi de ikke vil leke den og den leken. Lagkamerater sparker ikke ballen godt nok, familieaktiviteten er kjedelig, ingen fag på skolen er spennende, hun er ikke særlig god i noe – ifølge henne selv. Tilbakemelding fra skolen er at hun er positiv, engasjert og har mange å leke sammen med. Men jeg føler ikke det er samme jenta jeg har her hjemme. Jeg er redd hun føler seg litt utenfor, men at hun er redd for å vise det. Hvordan kan jeg hjelpe henne? Hva kan jeg si, og ikke si, med tanke på hvordan hun oppfører seg og snakker om andre? Mest av alt har jeg lyst til å si «ta deg sammen!»