Hvem skal trøste far når knøttet drar?

For tiden går studieekspressen på kryss og tvers av landet. I bilene sitter nostalgiske foreldre og forventningsfulle 20-åringer. Hvem er det som trenger mest trøst og støtte?

Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Han har sprengpakket bilen som et tetrisspill. En overmadrass i baksetet. Skrivebord i bagasjerommet. Sykkel på taket. Hun har gjort klar en spilleliste for et nytt kapittel i livet. Han er 99 prosent sikker på at det skal gå bra, at hun er langt modnere enn han selv var på samme tidspunktet, og at moderne teknologi gjør at alt bare er en Youtube-video eller en FaceTime unna.

Den siste prosenten er der han ser for seg at hun kommer til å sulte ihjel ved siden av brødboksen og få panikkanfall hvis hun må ta livet av et stankelbein på egen hånd.