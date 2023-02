Forskere har målt helsen til foreldre og barn før og etter samlivsbrudd. Utviklingen peker i hver sin retning.

Foreldrenes psykiske helse blir raskt bedre etter brudd. Slik er det ikke for barna, viser ny studie fra Folkehelseinstituttet.

– Det er viktig å understreke at disse funnene ikke er et argument mot skilsmisse. Det er ikke nødvendigvis gitt at barna hadde hatt det bedre om foreldrene hadde holdt sammen, sier FHI-forsker Øystein Kravdal.

23.02.2023 08:00

– Det har vært uklarhet rundt de helsemessige konsekvensene av det å oppleve et samlivsbrudd. I vår analyse av gode data over lang tid, ser vi på to generasjoner samtidig – både foreldre og barn. Her ser vi at en skilsmisse påvirker helsen til de to generasjonene ulikt, sier professor og forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Øystein Kravdal.

Han er én av forskerne bak den nylig publiserte studien Mental and Physical Health Trajectories of Norwegian Parents and Children before and after Union Dissolution.

