Hun glemmer aldri de ti ordene som ble sagt da hun fikk vite om datterens syndrom

Christina Haulrich Klausen glemmer aldri de ti ordene som ble sagt da hun fikk vite at datteren hadde Downs syndrom.

– Bjørg er herlig. Jeg merker ingenting av den sorgen jeg hadde rett etter fødsel, sier Christina Haulrich Klausen. Foto: Rakel Berg Kise

7 minutter siden

Det var rett før jul i 2016. Christina Haulrich Klausen (39) svevde på en sky av stolthet etter en tøff fødsel. Hun mottok ros fra helsepersonellet.

To dager senere var det tid for undersøkelser av lille Bjørg. Hun var alene, uten samboeren. Hun så at lege ble tilkalt, og tok det ikke veldig lang tid? Var det noe galt?