Når bør barnet slutte med bleie?

Alt avhenger av barnets rytme og alder. Modenhet og motivasjon henger nøye sammen når barna skal øve på å bli tørre.

Å slutte med bleie er en milepæl i alle barns liv.

Nå nettopp

Det er mange meninger om når barnet bør slutte med bleie. To år? Tre år? Ni måneder? Her i landet er det vanlig at barna slutter med bleie en gang mellom to- og femårsalderen.

Så hvordan bør en gå frem når barnet skal slutte med bleie?