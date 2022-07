Gleden ved å romantisere hverdagen

Når vi romantiserer hverdagen, kan vi også åpne opp for større spørsmål: Hva gir oss sann lykke?

Christina Caron Journalist i New York Times

11 minutter siden

På Youtube varmer en filmskaper fra Utah seg i morgensolen, nyter en fersk croissant og sprayer sitronduft på en dyne med rosa blomstermotiv. Videoene hennes er en flukt inn i landlig idyll inspirert av «Anne fra Bjørkely», romanene til Jane Austen og periodedramaet «Bridgerton». Hun tipser oss om hvordan vi kan bli lykkeligere og sette pris på små gleder.

Andre steder, for eksempel på Tiktok, finner vi mennesker som setter en ekstra piff på frokosten, kjøper blomsterbuketter og går inn for å være takknemlige. En av innholdsskaperne, Rachel Hess (21) bruker en kjevle til å presse eukalyptusblader før hun henger dem opp i dusjen. Videoen har over 6,8 millioner visninger.