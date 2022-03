Chelsea har fått et stort problem

Chelseas eier blir straffet fordi han er russisk og venn med Vladimir Putin. Nå lurer mange på hva som skjer med klubben.

Chelsea vant Champions League i fjor. Men nå kan de gå inn i en vanskelig periode.

Én time siden

På grunn av krigen i Ukraina har mange land den siste tiden innført sanksjoner (i dette tilfellet en en økonomisk straff), mot Russland. Det er et forsøk på å få Russland til å stoppe krigen.

Sanksjonene går ikke bare utover president Vladimir Putin og Russland, men også mange rike mennesker fra landet.

Chelsea-eier straffes

Storbritannia straffer blant andre Chelseas eier, Roman Abramovitsj. Han er en av verdens rikeste personer og har eid klubben i 20 år.

Abramovitsj er populær blant mange Chelsea-supportere.

Han får ikke lenger bruke pengene sine i Storbritannia. Det skaper trøbbel for klubben. Med Abramovitsj som eier får ikke Chelsea:

Kjøpe spillere

Forlenge kontrakter med spillere

Selge billetter til kamper

Selge drakter og andre effekter

Nå forsøker Chelsea å bli solgt til en annen eier. Alt er veldig usikkert fremover.

Johansen er sportskommentator i Aftenposten.

Dersom Chelsea selges, vil de ikke lenger bli straffet av Storbritannia.

Dette banneret henger på klubbens hjemmebane.

Hvorfor straffer Storbritannia Chelsea-eieren?

– Det er for å legge press på mektige personer rundt president Vladimir Putin, så krigen kan stanses tidligere. Straffen betyr at Abramovitsj ikke kan bruke pengene sine som han vil, sier Johansen.

Han forteller at Abramovitsj kjenner Putin godt.

Vladimir Putin (til venstre) og Roman Abramovitsj.

Hva skjer nå?

Det er veldig usikkert hva som skjer med Chelsea. De får spille kamper, men så lenge de ikke får tjene penger, blir ting vanskelig.

– Chelsea er blant klubbene som har vunnet mest de siste 20 årene. Nå er det ikke sikkert det vil fortsette, sier Johansen.

Chelsea har jo ikke gjort noe galt. Hvorfor skal de straffes?

– Det er også mange russere som straffes nå selv om det ikke er de som har bestemt at Russland skal gå til krig. Men fordi det er så viktig å stoppe krigen, prøver politikerne å gjøre alt de kan for å presse Putin. Chelsea er det Abramovitsj er mest kjent for, sier han.

En av Russlands rikeste

Roman Abramovitsj er en av mange superrike russere som kalles for oligark. Oligark er et uttrykk som brukes om noen russere som ble veldig rike for over 30 år siden.

De utnyttet at det ble kaos da Sovjetunionen ble oppløst, forteller Jørn Holm-Hansen ved Oslo Met.

– For å ha blitt så rike må de nok ha brutt en del lover, forteller han.

Bare noen av de superrike russerne har gått imot Putin og sagt at krigen er feil.

– De fleste er på Putins lag fortsatt, sier Holm-Hansen.

I disse tider fratas oligarkene både yachter, luksushus og mye penger rundt omkring i verden.

Oligarkene er blant annet kjent for å ha kjempestore båter. Dette er yachten til Roman Abramovitsj.