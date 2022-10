Foreldrene er redde for at de får for lite tid med toåringen sin. Det er faktisk kvantitet som teller, sier psykologen.

I småbarnslivet er det ikke noe som heter kvalitetstid. Det er kvantitet som teller.

Spørsmål:

Mannen min og jeg har en gutt på snart to år. Vi er ofte hjemme fra jobb i 17-tiden og ofte ferdig med å spise middag rundt kl. 17.30. Da leker vi litt en halvtime-time før vi går en liten tur ut. Ofte er vi tilbake rundt kl. 19, og da er det bading og kveldsmat. Ofte er han ikke i seng før kl. 20-20.30. Han sovner stort sett relativt raskt. Om morgenen kan han gjerne sove til kl. 8.30 hvis han har mulighet. De fleste dagene må vi opp i 7-tiden for å rekke jobb, og da må han vekkes. Han sover nesten to timer midt på dagen. Han er blid og fornøyd, og virker ikke trøtt i løpet av dagen.