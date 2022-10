Rosenborg ville ikke stå æresvakt for Molde. Er det rart det blir krig i verden?

Det er en grunn til at nabokrangler kan vare gjennom flere generasjoner, til at barnefordelingssaker havner i retten og til at storfamilier splittes.

Molde-spillerne fikk sin æresvakt, ikke av RBK-spillerne, men av Moldes gatelag. Gjør det noe? Ja, mener Line Marie Warholm.

Nå nettopp

Rosenborgs spillere ville ikke stå æresvakt for seriemester Molde i helgen. Det fikk de kritikk for. Men har det egentlig så stor betydning om Rosenborg ikke vil klappe inn motstanderen?

Når seriemesteren har sikret tittelen, er skikken at motspillerne klapper vinnerne inn på banen i neste kamp. Det kalles å stå æresvakt og varer i ett minutt eller to.