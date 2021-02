Ny forskning: Unge som sliter med å håndtere følelser, er mer utsatt for psykiske plager senere i livet

Utfordringer med å takle egne følelser tidlig i livet gir større risiko for å utvikle angst, depresjon og sinneproblemer.

Barn og unge med god evne til følelsesregulering, har færre symptomer på psykiske lidelser. Foto: Shutterstock / NTB

Barn og ungdom utsatt for vold eller overgrep fra en omsorgsgiver, har betydelig risiko for å utvikle ulike psykiske lidelser senere i livet. Det forteller en rekke studier. Nå viser også ny, norsk forskning at evnen til å regulere egne følelser påvirker denne risikoen.

Dersom en har vansker med følelsesregulering, er det altså større fare for at erfaringer med vold eller overgrep fører til psykiske vansker.