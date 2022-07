Søskenkranglingen er blitt for voldsom. Hva skal moren gjøre?

– Den som ser sterkest ut utenfra føler det ikke alltid slik på innsiden, sier psykologen.

Spørsmål:

Jeg har to gutter. En på 10,5 og en på 13. Hele oppveksten har de kranglet som hund og katt, men de har også tøyset og tullet. De blir stadig mer fysiske med hverandre og eldstemann begynner å bli veldig sterk. Lillebror gir uttrykk for at det blir for voldsomt. Jeg synes også at det ofte blir for hardhendt.

Jeg prøver å ikke gi dem for mye oppmerksomhet, men synes det er vanskelig å takle siden spesielt storebror ikke stopper når han får beskjed om at han er for hardhendt. I tillegg har storebror begynt å snakke ned lillebroren nesten hver dag. Vi prøver så langt det er mulig å ignorere dette, men jeg synes det er vanskelig da jeg ikke synes oppførselen er akseptabel. Har dere noen gode råd for å få mindre krangling? Og ikke minst at de tar en beskjed og stopper når det går for langt?

Mer krig enn kjærlighet?

Svar:

Det kan være vanskelig å vite hvor alvorlig søskenkrangling er. De fleste av oss kjenner til familier med konflikter mellom søsken i voksen alder. Kanskje iscenesatt av et arveoppgjør eller uenigheter på familiehytta.

Fornuftige, vennlige mennesker provoseres plutselig enormt over tilsynelatende små konflikter. For bak bagatellene som utspilles her og nå ligger barndommens drama. Lederen som håndterer store omstillinger på jobb, freser over at pappa har latt lillesøster overtale seg til å male barndomshjemmet i en ny farge. Psykiateren som stadig håndterer utagerende pasienter, går i knas når storebror hever stemmen.

Når de emosjonelle dramaene fra barndommen settes i sving kan det være vanskelig å holde fast i den voksne, empatiske delen av oss. Hvordan vi lar relasjonene utvikle seg i familien og mellom barna våre får store konsekvenser.

Det er vanlig at søsken krangler. Og litt godmodig krangling er ingen fare. Søskenrelasjonen kan være en fin erfaring med å sette grenser og gi tydelige beskjeder i en trygg relasjon. Men søskenkrangling kan også være en evig maktkamp som er mer preget av krig enn kjærlighet.

Begynn med en skikkelig samtale

Med dette som bakteppe kan vi anta at forholdet mellom guttene dine er sterkere ladet enn du kanskje tenker. Det som tilsynelatende er normal søskenkrangling kan sette dype spor når den ikke er varm og godmodig, men nettopp brutal og fiendtlig. Lekeslåssing handler om å måle styrke, lese den andres signaler og lære seg hvor grensen går.

Det guttene dine holder på med høres ut som noe annet.

Det virker som om strategien din med å ignorere ikke fungerer særlig godt. For å få til en større endring mellom guttene kan det være lurt at du begynner med en skikkelig samtale med dem. Der kan du være tydelig på at det fra nå av skal være en annen tone i huset. At de ikke får sloss siden det åpenbart ikke bare er lek.

Vold har ingen ting med søskenkjærlighet å gjøre.

Sjalusi kan være drivkraft

Sørg for at du har alenetid med hver av guttene. Sjalusi er en sterk drivkraft og kan være motoren bak guttenes evige kniving. Den som ser sterkest ut utenfra føler det ikke alltid slik på innsiden.

Guttene vil være vant til sin gamle form, så de må få litt tid til å forandre den. Men det er viktig at du adresserer det hver gang de er aggressive mot hverandre. Hvis det er noe de ønsker å i si fra om til den andre, kan de gjøre det på en rolig og høflig måte.

Gå foran med godt eksempel: Du kan være streng og tydelig, men hold deg rolig. Dersom de ikke klarer å holde seg unna hverandre kan du be dem være på rommet sitt, sende den ene utendørs, etc. til de har roet seg ned igjen. Poenget er å vise at det ikke er en løsning å ta sine ubehagelige følelser ut på den andre. De må finne andre strategier for å kommunisere ønsker, behov og følelser.

Du må lage reglene

Ta gjerne en prat med den eldste på tomannshånd. Appeller til at han er stor og sterk, og har et ansvar. Men vis forståelse for at det ikke er så lett å endre seg med én gang. Vaner er sterke saker. Forklar ham at du nettopp derfor kommer til å korrigere ham hver eneste gang han hakker på lillebror.

Hvis guttene ikke stopper dersom du gir tydelige beskjeder har du ikke først og fremst en utfordring med søskenkrangling, men med å ta ledelsen hjemme og sette grenser for guttenes adferd. Og kanskje er det nettopp manglende ledelse som skaper anarkiet mellom guttene?

I så fall kommer du langt med å vende blikket mot din egen adferd og kommunikasjon: Bestem deg for at det fra nå av er du som lager reglene og slår an tonen hjemme.