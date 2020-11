Foreldreliv Fødsel Kvinnene ville ikke føde på overfylte covid-sykehus. Fotograf dokumenterte fødsler under pandemien. Mange amerikanske kvinner har unngått overfylte covid-sykehus og heller født andre steder.

Christina Caron Journalist i New York Times

6 minutter siden

Aftenposten publiserer utvalgte artikler fra The New York Times eksklusivt for abonnenter. Denne artikkelen er oversatt til norsk av Totaltekst, redigert og bearbeidet av Aftenposten.

Taylor Almodovar (30) ble stadig mer urolig i siste del av svangerskapet. Hun så hvordan pandemien utviklet seg i Los Angeles i løpet av våren og bekymret seg for hvordan en fødsel på et sykehus fullt av covid-pasienter ville bli.