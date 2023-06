«Norske beefer» gjør at det rykker i den moralske pekefingeren. Det bør det også.

Vi voksne har et ansvar for å formidle verdier til barn og unge.

I NRK-programmet «Norske beefer» settes internettpersonligheter opp mot hverandre. Én episode handler om «Andrew Tate misjonær» Emad Nayab og «Tiktok kriger» 4 nine.

På NRK ligger «Norske beefer», et program hvor internettpersonligheter rakker ned på hverandre. Én episode handler om «Andrew Tate misjonær» Emad Nayab og «Tiktok kriger» 4 nine.

Episoden heter «Cum i fjeset», og episodeteksten lyder: «Emad er inspirert av Andrew Tate og vil frigjøre den norske mannen, men ifølge Anine er han bare et kriminelt fittetryne.» Ordet «kriminell» viser her til at han har delt et bilde på Snap av en jente med sæd i fjeset uten tillatelse av jenta.