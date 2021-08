Snudd døgnet på hodet i ferien? Slik skal du endre døgnrytmen gradvis tilbake.

Har du sovet til klokken 11 hele ferien, er det ingen god idé å plutselig stå opp kl. 07 når hverdagen kommer. Så mye bør du justere hver dag før ferieslutt.

Det er ikke uvanlig at det er husets tenåring som forskyver døgnrytmen mest i ferien. Det er fordi de naturlig blir mer B-mennesker i løpet av puberteten.

Nå nettopp

– Et problem for mange familier er at hverdagen kommer brått på, og det kan ta opptil en uke før man fungerer normalt igjen. Det er ikke uheldig bare for en selv, men også for arbeidsgivere og skolen, som må håndtere uopplagte og ukonsentrerte ansatte og elever, sier Bjørn Bjorvatn.

Han er søvnforsker, leder Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer ved Haukeland universitetssjukehus og lege ved Bergen søvnsenter.

