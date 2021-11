Familien på fem lager en julekalender utenom det vanlige

– Det er denne kalenderen barna våre husker best og har ønsket seg år etter år, sier Camilla Sagen-Hafstad. Her får du (minst) 24 tips til en aktiv førjulstid.

Ove og Camilla Sagen-Hafstad synes det er like hyggelig som Malene (14) og Matheo (8) å finne på noe sammen i førjulstiden.

Nå nettopp

Julekalenderen har tradisjonelt vært til de minste. Nå finnes det en for alle – til te- og sjokoladeelskeren, ølhunden og de som bryr seg om hudpleie. Butikker av nesten alle slag tilbyr en eller flere varianter.

Man kan også ha den hjemmelagede – pakkekalenderen.

Men den orket ikke familien Sagen-Hafstad fra Bergen lenger.

– Vi så at barna syntes de små tingene de fikk var gøy i fem minutter. Eller de ble skuffet hvis det var noe praktisk. Da ble litt av poenget borte, forteller trebarnsmor Camilla Sagen-Hafstad (45).

For syv år siden bestemte familien seg for å lage en aktivitetskalender. Da var minstemann Matheo ett år. De to eldste barna syntes det var en strålende idé. Kalenderen ga Malene (14) og Markus (17) ekstra kvalitetstid med foreldrene. Det er denne kalenderen de liker aller best og har de fineste minnene fra.

– Det har vært så mange fine ting vi har gjort sammen. Vi har vært på teater, bakt til jul og sett på film i tillegg til masse moro ute, forteller 14-åringen.

Få tips til aktivitetsjulekalenderen lenger nede i saken.

Råd til aktivtetetskalender: 1. Finn aktiviteter som er passende for alderen. 2. Alt trenger ikke være utendørs, men benytt sjansen når snøen kommer til å gjøre noe morsomt. 3. Lag kakao én dag – drikk den ute. Det holder. 4. En annen dag kan dere gå på teater, julemarked eller se en julefilm på kino. Det skal ikke være stressende. 5. Gjør avtaler med besteforeldre, familiemedlemmer, venner eller naboer som kan være med på et eller annet: Juleverksted, overnatting, baking etc. 6. Bonus: Det er mer miljøvennlig. Her er familien på tur til byfjellet Lyderhorn i Bergen.

Stort og smått

De har sovet i telt i hagen, laget refleksløype, laget fuglemat, bygget snølykter, gått på juleshow eller utstilling i byen, hatt venner på overnatting og spist frokost og kveldsmat ute. Og de har hatt brettspill- eller filmkveld. De har lest «Snøsøsteren» ute ved bålet, laget kranser eller andre juledekorasjoner. Mulighetene er uendelige, forteller familien.

– Aktivitetskalenderen har vært spennende og annerledes for barna. Vi synes heller ikke at de trenger å starte dagen med godteri hver morgen. Aktivitetskalenderen er noe vi alle har glede av, sier Sagen-Hafstad.

Dessert lages på primus etter en god tur i lokalmiljøet i Bergen.

Hun legger til at kalenderen også er enkel å endre på – om noe uforutsett skulle skje.

– Vi har små snøfnugglapper aktiviteten er skrevet på. Lappene ligger i konvolutter. Men skulle noen bli syke eller det ikke passer den dagen, kan vi bytte på litt, ler hun mens 14-åringen ser lett himmelfallen ut.

Familien synes noe av det beste er at de har avklarte aktiviteter hver dag i desember. Ettermiddagene flyr av sted uansett. Da er det ekstra fint å sette av litt tid sammen i førjulstiden. 14-åringen er veldig glad i kalenderen og gleder seg veldig til årets.

– Vi går hele dagen og gleder oss til å gjøre noe på ettermiddagen eller kvelden. Det er ekstra fint, sier Malene.

Nærtur til favorittstedet. Pynt et tre utendørs er et av tipsene til familien Hafstad-Sagen. Pynt håret som Rudolf. Et spennende eventyr er å sette opp telt i hagen eller på verandaen. - Malene ble så ivrig da hun var rundt åtte-ni år at hun sov flere netter ute, forteller mamma Camilla. I kalenderposene ligger lapper med dagens aktivtet.

Julekalender tilbake til 1900-tallet

Den kommersielle julekalenderen oppsto i Tyskland tidlig på 1900-tallet. Svært mange av våre juletradisjoner har sitt opphav derfra.

Det var lenge opplest og vedtatt at den første julekalenderen i Norge kom etter annen verdenskrig i form av Speiderpikenes julekalender med bilder fra 1947.

– Men det viser seg at tradisjonen faktisk går enda lenger tilbake. Røde Kors hadde den første kalenderen med luker i 1937, forteller Marit Odden (48). Hun er ekspert på gamle juletradisjoner og julepynt, og hun driver Gamletrehus.no.

Det som skal være den aller første norske julekalenderen, ble gitt ut av Røde Kors barnehjelp i 1937. Her er den gjengitt i Aftenposten. Kalenderen er illustrert av Edvarda Lie og hadde luker med bilder av juleforberedelser.

Man trodde lenge at det var Speiderpikenes julekalender fra 1947 som var den første. Denne varianten skal være fra 50-tallet en gang.

I enda tidligere tider ble det gjerne tent lys hver dag. Noen fortalte en historie daglig, og det ble hengt opp små bilder på veggen frem til julaften. Det er et langt sprang til dagens kalendere.

– Jeg tror opprinnelsen var å ha en hyggelig aktivitet som teller ned dagene til jul. Det gjør vi fremdeles. Men i takt med alt annet i samfunnet, blir julefeiringen større og dyrere, sier Odden.

Hun forteller at hennes onkler fikk en potet med fyrstikker i. Faren hennes er litt yngre. Han fikk julekalender med luker.

– Det er interessant at det i dag ikke bare er barn som får julekalendere, men også voksne. Moren min har faktisk begynt å lage kalender til meg igjen. Det er veldig koselig så lenge hun gjør det av glede og ikke av plikt, sier Odden.

Marit Odden er ekspert på gamle juletradisjoner og julepynt.

Fakta Julekalenderens far Gerhard Lang er julekalenderens far. Moren hans bakte småkaker nummerert fra 1–24 til ham da han var liten. Han fikk spise én småkake hver dag. Da kunne han selv holde styr på hvor lenge det var til julaften, så slapp moren spørsmålet om hvor lenge det var igjen. Da han ble voksen, videreførte han morens idé og tenkte at dette var det penger i. Han startet et trykkeri. Den første adventskalenderen besto av et papirark hvor en kunne klippe ut tegninger og et ark med tall hvor en kunne klistre opp tegningene. Den så dagens lys rundt 1904. Den ble svært populært. Men først i 1920 laget Lang en julekalender med luker, slik vi kjenner den i dag. Kilder: forskning.no og boken «Jul i Norge». Vis mer

Fakta Julekalender på TV Den første julekalenderen som ble vist på norsk TV, var «Barnas førjulskalender» i 1970. Men den mest kjente er «Jul i Skomakergata». Den ble vist første gang i 1979. Den kan fortsatt strømmes via NRKs nettsider eller i appen. I Skandinavia er det populært med julekalender med 24 episoder på TV. I andre land er det et heller ukjent fenomen. Dette er årets TV-julekalendere: «Kristiania Magiske Tivoli Teater» (NRK) «Tinka og kongespillet» (TV 2) «Nissene i bingen» (TV Norge) «Det store eksperimentet» (Viaplay) Repriser: The Julekalender (TV 2 Zebra), Vazelina Hjulkalender (TV 2 Zebra), Jul i Blodfjell (Dplay) og JuleFergå (TV 2 Zebra). Disse kan også strømmes via TV 2 Play. To nye TV-julekalendere finnes på svensk og dansk TV: «En hederlig jul med Knyckertz» (SVT1) «Kometenes Jul» (Dansk TV 2) Kilder: advent-kalender.net, NRK og TV 2. Vis mer

DNT: Skap en annerledes førjulstid

Familien Hofstad-Sagen har benyttet seg av førjulsaktivitetene til Turistforeningen (DNT) i kalenderen sin også.

– Vi er blitt med på flere turer med Barnas Turlag her i Bergen, som fakkeltog. Det har vært veldig hyggelige, sier Camilla Sagen-Hafstad.

For aller første gang har DNT bedt sine medlemmer om hjelp til med å lage en annerledes julekalender. De har kommet frem til 24 tips til aktiviteter. Poenget er at det skal være lavterskel og noe alle skal klare å gjøre – gjerne sammen med foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner eller naboer.

– Hva er vel bedre enn å skape små øyeblikk i førjulstiden der man bryter rutinene og er sammen som familie. Det trenger ikke være avanserte aktiviteter. Bruk naturen nært der du bor til å oppleve noe nytt og bruk turportalen ut.no til å planlegge, sier Dag Terje Klarp Solvang. Han er generalsekretær i DNT.

Noen av forslagene er båltur, overnatting i skogen eller refleks-lek. Hvis noen ønsker å pakke inn en liten ting, kan det noe som passer til turen: Kvikklunsj, kakaopose eller hodelykt. Det viktigste er at en ikke legger opp løpet for hardt – de litt mer avanserte turene kan legges til helgen og andre aktiviteter kan gjøre hvis en skal på hyttetur.

Få 24 tips til en aktiv julekalender i faktaboksen under: