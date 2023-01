Hvordan snakke om kosthold med barn og ungdom som begynner å legge på seg litt? Psykologen svarer.

Vi voksne kan hjelpe barna ved at vi vender oppmerksomheten vekk fra ernæringsaspektet.

17.01.2023 11:00

Spørsmål:

Hvordan snakke om kosthold med barn/ungdom som begynner å legge på seg litt? Fokusere på hva som er bra for kroppen, eller også snakke om at man legger på seg om man spiser for mye is, godteri, søte drikker osv. Mange unge har trøblete forhold til egen kropp, det vil vi unngå. Men er det ikke foreldrenes oppgave å legge til rette for et sunt kosthold og at barnet selv velger sunne alternativer? Ikke lett når det er så mange situasjoner der søtsaker tilbys, og barnet også har egne penger og kan kjøpe søtsaker.

