Det finnes fire dårlige måter å håndtere konflikter på i et parforhold. Slik bryter dere mønsteret. Dette er den mest skadelige måten å krangle på.

23 minutter siden

Er du typen som kritiserer partneren din når dere krangler, eller går du rett i selvforsvar? Himler du med øynene, eller trekker du deg unna?

Sannsynligheten er stor for at du gjør én eller flere av disse tingene. Felles for dem er at de er eksempler på dårlig konflikthåndtering og kan gjøre situasjonen vondt verre.