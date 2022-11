Robert Torrissen (35) visste at sønnen Casper ikke skulle leve lenge. For å bearbeide sorgen, begynte han å strikke.

Hva gjør man når et barn er dødssykt? For Robert Torrissen ble det viktig å få et frirom fra tankene da sønnen hadde begrenset tid igjen å leve.

– Da vi fikk den telefonen med beskjed om at vi måtte komme, fordi de hadde fått svar på prøvene, da kjente jeg det i kroppen. Da skjønte vi at det var noe, sier Robert Torrissen om tiden kort etter sønnen ble født.

«Bildene viser dessverre at ting er mye verre enn hva vi hadde turt å håpe på.»

Omtrent slik lød beskjeden fra helsepersonalet ved sykehuset i Bodø på en av de glohete sommerdagene i 2018. Robert Torrissen og samboeren var bare for fire dager siden blitt foreldre til lille Casper Johan.