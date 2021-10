Foreldreliv Amming Legen svarer: Hun vil amme toåringen, men partneren er negativ. Hva skal hun gjøre? Skal mor slutte å amme toåringen fordi partneren synes det er «ekkelt»? Paret blir ikke enige.

Nå nettopp

Leserspørsmål: Vårt yngste barn har nettopp fylt to år, og min mann og jeg er uenige om amming. Jeg mener det er naturlig og fint å amme så lenge som mulig. Jeg ønsker det ut fra barnets beste og baserer meg på forskning. Han mener amming ikke er nødvendig etter at barnet har fylt to år og mener vi skal forholde oss til hva myndigheter sier. Han synes det er ekkelt.

Å snakke om dette er utrolig vanskelig. Jeg opplever at mange sterkt misliker langtidsamming. Men dette må snakkes om for å normaliseres og for å endre holdningene.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn