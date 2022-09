Hva om dette er skjebnen min? Barn av Alzheimers-pasienter frykter fremtidig diagnose.

«Å herregud, er det min tur nå?» Slektninger av Alzheimer-rammede kan bli ekstremt opptatt av egen hukommelse.

Janet Perez har tatt seg av sin Alzheimer-syke mor Rita siden 2019. Det var da hun begynte å glemme komfyren og ble så paranoid at hun barrikaderte soveromsdøren med en stol.

Dawn MacKeen Journalist, The New York Times

12 minutter siden

Når hun skal hente sin seks år gamle sønn Jayden på skolen, ser Janet Perez fra Perris i California alltid etter den oransje og lett gjenkjennelige ryggsekken hans.

Men en ettermiddag i vår fant hun ham ikke. Det første hun tenkte, var at noen hadde kidnappet ham. Så prøvde hun å huske hva han hadde på seg, og ble plutselig usikker på om hun hadde kjørt ham til skolen den morgenen. Så kom frykten: Var det i ferd med å skje? Var glemsomheten et tegn på at hun – i likhet med sin mor – hadde fått Alzheimers sykdom?