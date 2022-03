Sofia fikk møte sin nye klasse

Sofia flyktet fra krigen sammen med moren og mormoren. Nå har hun hatt sin første skoledag i Norge.

Emilija (fra venstre), Sofie og Sofia prøvde rockeringer sammen.

31 minutter siden

Nylig fikk Sofia (9) møte sine nye klassekamerater på skolen i Gjerdrum i Viken. De spilte blant annet basketball, prøvde rockeringer og snakket sammen.

– Jeg liker rektoren her på skolen og klassevennene jeg har fått hilse på, sier Sofia.

Sofia spilte basketball på skolen.

Men alt er ikke bare lett med å komme til nytt land.

– Jeg savner hjemmet mitt, vennene mine og skolen min i Kyiv. Jeg skulle ønske jeg tok med meg dukken min og en annen leke jeg er glad i, forteller hun.

Elevene i Sofias nye klasse spurte henne om krigen.

Mange på flukt

Tusenvis av mennesker fra Ukraina er nå kommet til Norge. Regjeringen forbereder seg på at 30.000 mennesker kan flykte til Norge fra krigen i Ukraina.

Vi skal gi dem plass i skoler og barnehager og hjelpe dem å lære språket raskt. Og så er det også viktig at vi snakker om det i klassen, slik at norske barn tar dem godt imot.

Dette er den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, ifølge FN.

Sofia og familien brukte fem dager på å flykte til Norge. Mammaen hennes sier at de passer på at Sofia ikke får se så mange bilder fra krigen. Slik at hun ikke skal bli redd og lei seg.

Får spille fotball

Kiril (6) og Dmitro (9) har også kommet til Norge fra Ukraina den siste tiden.

Rett ved der de bor i Oslo, har Vålerenga invitert til fotballtrening. Der kan barn fra Ukraina møtes og ha det gøy.

Kiril og Dmitro har fått norske faddere som skal hjelpe dem med å trives.

– Jeg liker meg ikke så veldig i Norge hittil, men jeg er veldig glad for å kunne spille fotball, sier Kiril.

Han er veldig glad i å være aktiv og trene, forteller moren.

Kiril har spilt fotball siden han var tre år.

Lang reise

Han reiste fra byen Dnipro. Å komme seg til Norge tok fem dager.

– Det var ikke så slitsomt, sier han likevel om reisen.

Kiril har drevet med fotball i flere år tidligere. Dmitro har drevet med taekwondo hjemme i Kyiv, men hadde det gøy på fotballtrening i Oslo.