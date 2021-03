Jenter har ofte andre symptomer på ADHD. Her er tegnene man bør være obs på.

Symptomene på ADHD kan arte seg annerledes hos jenter enn hos gutter. Det kan føre til forsinket diagnose, ifølge forsker.

Tatjana Erdal (29) er en av mange kvinner som blir diagnostisert med ADHD i voksen alder. Foto: Dina Danielsen

15. mars 2021 18:13 Sist oppdatert nå nettopp

I ti år trodde Tatjana Erdal (29) at hun slet med angst og depresjon. Hun prøvde alt: Psykologer, medisiner, selvhjelp, meditasjon. Først for knapt et halvt år siden fikk diagnosen. ADHD.

Etter det har livet endret seg radikalt.

